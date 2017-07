Homem receber ligação de suposto funcionário de banco e perde quase R$ 24.000

Ilustração Vítima receber ligação de suposto funcionário do Banco Santander

Após ter R$ 23 mil furtados da conta bancária, um homem de 35 anos procurou a Polícia Civil de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (20). A vítima disse que recebeu uma ligação do banco e o mesmo precisava fazer uma atualização no modo de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem disse que o banco onde tem conta, o Santander, ligou para ele dizendoque precisa fazer uma atualização no módulo de segurança do computador e também receber a tabela de taxas dos serviços. O atendente informou o IP para o cliente e pediu para que ele digitasse o número na barra de endereços do navegador, o que foi feito.

Após realizar tudo o que foi pedido pelo susposto atendente do banco, sem fornecer a senha do cartão, a vítima foi acessar a conta pelo aplicatico e tomou um baita susto ai ver que foram realizados pagamentos em nome da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), no seu nome, além de duas transferências em de pagamentos.

Somando tudo, o homem teve um prejuizo de R$ 23,894.96. Para a polícia, o homem disse que a suituação é muita estranha, até por que qualquer movimentação feita na conta o aplicativo instalado no celular avisa, o que não aconteceu neste caso. O mesmo ainda negou ter feito qualquer um dos pagamentos e ainda reforçou que não é possível realizar tantos pagamentos e nem nos valores feitos, no mesmo dia.

O caso foi registrada na Delegacia de Pronto atendimento Comunitário (Depac) do centro como furto qualificado com abuiso de confiança, ou mediante a fraude, além de escalada e destreza. A Polícia Civil de Campo Grande vai investigar e ver se há a participação de funcionários da agência onde a conta a vitima tem conta.