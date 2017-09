Homem não explica origem de quase R$ 100 mil, é preso e tenta subornar policiais

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante depois de policiais encontrarem com ele quase R$ 100 mil, cuja origem não soube explicar. O episódio aconteceu nesta segunda-feira (25), no quilômetro 130 da BR-163, em Naviraí.





Divulgação/PRF R$ 98 mil foram apreendidos e polícia investiga a origem

Policiais rodoviários federais fiscalizavam o trecho da rodovia no momento em que abordaram o motorista de uma Hilux. A caminhonete foi vistoriada e encontrada uma sacola com alguns pacotes embrulhados. Ao serem abertos, policiais constataram que se tratava de dinheiro.



Questionado sobre a origem do grande número de notas, o motorista afirmou que se tratava de R$ 60 mil referentes a venda de um veículo. No entanto, ele não soube explicar o modelo do automóvel, nem a quem teria vendido. O dinheiro foi contado e verificou-se que, na verdade, eram R$ 98 mil.



Diante da incoerência das informações, o condutor ainda tentou subornar policiais oferecendo R$ 10 mil. O homem foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa.



O carro, juntamente ao preso e o dinheiro, foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí. O caso é investigado.