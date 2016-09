Homem morre na frente da esposa após ser atropelado na MS-376

Divulgação/Dourados News Carro ficou com a frente parcialmente destruída por conta do impacto

Na noite desta quarta-feira (14) um homem se envolveu em um acidente na MS-376, em Dourados, sentido a cidade de Fátima do Sul, próximo ao trevo da Penitenciária Estadual de Dourados (PED) e acabou sendo atropelado por um veículo.



Segundo informações do site Dourados News, a vítima seguia pela via acompanhado de sua esposa quando, próximo ao presídio, o casal foi surpreendido por um veículo e o homem foi atropelado por um motorista de 51 anos.



O condutor do seguia para Fátima do Sul para buscar a sogra em um veículo Fiat Uno quando atropelou a vítima. Já a esposa do homem correu para buscar ajuda da família, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.