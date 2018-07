Homem morre esfaqueado em discussão em bar

Tamanho do texto

Ederson Carlos da Paz Fernandes, 33 anos, morreu esfaqueado ao se envolver em discussão em um bar, na rua João Raimundo Justino, na Vila Alvorada, em Costa Rica.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o dono do estabelecimento contou que a vítima e o autor eram clientes e consumiam bebidas no local. Em determinado momento o comerciante escutou grito e ao sair se deparou com Ederson ferido.

A vítima foi golpeada no tórax e chegou a ser levada para hospital, contudo não resistiu.

Horas mais tarde homem, de 40 anos, foi preso como suspeito de ter cometido o crime. O motivo da discussão que resultou no assassinato ainda não foi esclarecido.