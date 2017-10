Homem morre em hospital cinco dias após cair de telhado

Renato Silva, 42 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, nesta segunda-feira (2), cinco dias depois de cair do telhado de uma casa. O incidente aconteceu no dia 27, em imóvel que fica na rua Dinamarca, no Jardim Batistão, em Campo Grande.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Renato sofreu a queda era por volta das 15h e foi socorrido até a Santa Casa. Ele permaneceu internado até o fim da tarde de ontem, quando não resistiu.



O registro policial feito com base em informações prestadas por um irmão de Renato não diz quais ferimentos o homem sofreu, nem a circunstância que a queda ocorreu. Inquérito policial foi aberto na Polícia Civil como morte a esclarecer.