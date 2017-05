Homem morre em hospital após ser ferido no pescoço

Polícia Civil de Rio Brilhante, cidade na região sul de Mato Grosso do Sul, investiga a morte de um homem de 39 anos na madrugada desta terça-feira (9). Gilvani Aparecido Nunes da Conceição, foi encontrado ferido em frente a uma casa da rua Dr. Boa ventura, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.



De acordo com boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou ter sido avisada por um desconhecido quanto aos ferimentos do filho. Assim que chegou ao local, o homem estava caído ao chão e com ferimentos no pescoço.



Vítima foi encaminhada para hospital pela própria mãe. Ainda segundo a mãelae, Gilvani havia sido usuário de drogas e atualmente fazia tratamento de recuperação. Parentes da vítima relataram à polícia que o suspeito de ter provocado a morte de Gilvani é conhecido por “Rena”.



Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante e está sendo investigado.