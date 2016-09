Homem morre após troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal

No final da tarde desta segunda-feira (26) um homem de 36 anos, suspeito de realizar tráfico de drogas foi morto durante troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem na BR-163, na altura do km 454, em Campo Grande.





Divulgação/PRF A droga foi apreendida pelos agentes durante ação

De acordo com os agentes o homem, que estava em um veículo GM Cruze, que seguia da Dourados para Campo Grande não obedeceu ordem de parada solicitada pelos policiais e na fuga disparou contra os mesmos, seguindo em direção a uma mata.



Uma viatura do acompanhamento tático perseguiu o suspeito, que abondou o veículo e correu para dentro da vegetação, no entanto o mesmo continuou a efetuar disparos. Foi então solicitado o apoio do BPChoque da Polícia Militar que adentrou na mata em busca do suspeito.



Por conta da troca de tiros o homem foi encontrado ferido e encaminhado para o Hospital Regional, em Campo Grande, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.



Em vistoria, foi verificado que o veículo possuía placas falsas, sendo que as placas verdadeiras são de Goiânia, com ocorrência de roubo. No momento em que encontram o condutor ferido, as equipes encontraram também um revólver calibre 38 com 2 munições intactas e 3 deflagradas.



Além disso, foi encontrado dentro do veículo um total de 880 quilos de maconha no interior do veículo abandonado na mata.

A ocorrência encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da vila Piratininga.