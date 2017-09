Homem morre após ser mordido por cachorro

Inquérito policial foi aberto para investigar a causa da morte de Arnobio Maciel de Oliveira, 64 anos, ocorrida nesta quinta-feira (29), no Hospital Militar de Campo Grande. Há 15 dias ele foi mordido por um cão e não está descartado que isso possa ter relação com a morte.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a esposa de Arnobio contou ele não sofria de doenças. No entato, há 15 dias ele havia sido mordido no rosto por um cachorro, em Ponta Porã, onde morava.

Alguns dias depois do ataque do animal, o idoso começou a sentir fortes dores abdominais e foi levado para hospital, onde permaneceu três dias internado. Neste período foi transferido para o Hospital Militar da Capital e morreu ontem. O caso foi registrado da delegacia plantonista do Centro da Capital.