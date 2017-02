Homem morre após ser esfaqueado durante briga em bar

Homem de 56 anos foi assassinado após se envolver em uma briga de bar na noite desta quinta-feira (2), em Eldorado, sul de Mato Grosso do Sul. Identificado como João Soares de Souza, a vítima foi morta a facadas.



Segundo boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 21h45, em frente ao Bar da Rosa, localizado na rua Ribeirão Preto, no Centro da cidade. Testemunhas revelaram que autor e vítima estavam bebendo no local, quando começaram a discutir.



Proprietário do estabalecimento chegou a pedir para os clientes pagarem a conta e deixarem o local por conta do desentendimento, o que teria feito o autor, retornando em seguida em seu veículo, um Monza de cor vinho, e com um facão na mão. De volta ao local, o suspeito teria dito a vítima “agora você nunca mais ameaça matar parente de ninguém” e começado a esfaquear o homem.



Mesmo com a vítima caída ao chão, após as facadas, o autor ainda teria retornado ao veículo e passado por cima dela. Ferimentos foram encontrados nos braços e na cabeça de João, que foi socorrido e levado para o Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu e morreu.



Policiais estiveram na residência do suspeito, mas encontraram apenas o veículo Monza no local. Nos pneus e no assoalho do veículo foram encontradas marcas de sangue. A faca que teria sido usada no crime também não foi encontrada, mas a mãe do autor confirmou que o filho teria deixado o local em posse do objeto.



Polícia Civil agora busca localizar o suspeito. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.