Homem morre após passar mal em conveniência

Agenor Pereira Marques, de 48 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (10) após passar mal em uma conveniência de Campo Grande. A vítima seria hipertensa, mas as causas da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.



Segundo boletim de ocorrência, o irmão de Agenor relatou que ele teria saído do serviço por volta das 0h40 e, no caminho para casa, parado no estabelecimento. Populares socorreram a vítima até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Homem foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino e, de acordo com seu irmão, chegou ao local já sem vida. Familiares solicitaram necropsia para investigar o que pode ter provocado a morte da vítima.



Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital.