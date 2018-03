Homem mata ex-companheira e o namorado dela a facadas

Tamanho do texto

O Pantaneiro Crime ocorreu na manhã de ontem; o rapaz morreu no local

Airyfer Castro, de 22 anos, e o namorado Igor Quintana, de 21 anos foram assassinados a facadas neste sábado (17), na rua João Alves Fialho, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O autor do crime foi identificado como Edimauro Gamarra Vieira, 30 anos, ex-marido da jovem.

Segundo o site O Pantaneiro, a mãe de Airyfer saiu no começo da manhã para trabalhar e deixou a porta apenas encostada. Edimauro pulou o portão e aproveitou que a porta estava aberta para invadir o local e surpreendeu Airyfer que dormia com o namorado a facadas.

O namorado de Airyfer foi esfaqueado diversas vezes e morreu no local do crime. Ela foi encaminhada ainda com vida para o hospital, mas não resistiu.

Edimauro tem diversas passagens pela polícia, cinco delas por violência doméstica. Ele segue foragido.