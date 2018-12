Homem mata a companheira com soco no abdômen

CaarapoNews Delegacia de Polícia Civil de Caarapó

Nilzete Valiente Martins, de 35 anos, morreu depois de ser agredida pelo marido com soco no abdômen. O homem apontado como autor é Jhoni Cezar dos Santos, da mesma idade dela, que foi preso no fim de semana.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a agressão foi no dia 28 de novembro, em Caarapó. Desde então a mulher seguia internada em hospital de Dourados, contudo devido ao agravamento do estado de saúde, não resistiu e morreu no sábado (1). A circunstância da agressão não foi informada.

Diante da morte de Nilzete, familiares fizeram a denúncia à polícia e Jhoni foi preso no domingo (2), em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Ele foi indiciado por lesão corporal seguida de morte, no âmbito da Violência Doméstica e transferido para presídio, onde se está à disposição da justiça.