Homem ignora ordem de assaltante e acaba ferido por faca

Homem de 44 anos foi esfaqueado durante um assalto na noite de terça-feira (10), em Ponta Porã, sul de Mato Grosso do Sul. Caso aconteceu por volta das 20h55, na rua Vinte e Cinco de Março, no Centro da cidade.



Segundo boletim de ocorrência, um testemunha relatou que caminhava ao lado da vítima quando foi abordado por um homem identificado apenas como Alemão. O suspeito exigiu que eles entregassem dinheiro, ameaçador matar ambos se assim não fizessem. Como a dupla virou costas, ignorando o pedido do criminoso, Francisco Dias da Silva acabou sendo ferido com uma faca.



Vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros com um corte profundo próximo a nuca e levada para Hospital Regional da cidade. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.