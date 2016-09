Homem furta moto de pátio do Detran e vai preso

Tamanho do texto

Rubem Matinês Silva, de 27 anos, foi preso após furtar uma moto no pátio do Detran. O caso aconteceu na segunda-feira (12), em Laguna Carapã.



A Polícia Civil prendeu o homem em casa após denúncia sobre o fato. O homem e o veículo foram encaminhados para a delegacia. Rubem afirmou que comprou a moto por R$ 2 mil e que havia sido apreendida, desde então tentou recuperar a motocicleta.



De acordo com Dourados News, consta na ocorrência, que o veículo foi apreendido por irregularidade na documentação e para furtar a moto o rapaz estourou a grade do local, no entanto ele nega que tenha a feito e que a grade já estava estourada.