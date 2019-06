Homem flagrado bêbado ao volante foi preso no ultimo domingo

Homem de 49 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo após dirigir bêbado, bate em um automóvel estacionado e quase atropelar a dona do veiculo estacionado na Vila Haro em Três Lagoas.



De acordo com o Boletim de Ocorrência G.A.S. dava sinais de embriaguez com a fala desconexa, olhos vermelhos e sem equilíbrio se recusando a fazer o teste do bafômetro. Um PM que estava no bairro viu a cena e seguiu o rapaz que foi preso na Vila Santa Luzia.



O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) junto ao veículo.