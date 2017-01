Homem fica ferido após ser esfaqueado por jovem em Jardim

Polícia Civil de Jardim, cidade no sudoeste de Mato Grosso do Sul, está a procura do suspeito de esfaquear um homem de 40 anos na noite deste último domingo (08), no bairro Santa Luzia.



Segundo informações policiais, a vítima estava na companhia de outros dois homens quando o suspeito chegou ao local, por volta das 22h20, dizendo “hoje eu vou te matar” e, em seguida, efetuou golpes de faca contra a vítima.



Na chegada da polícia ao local do crime, na rua Santa Barbara, a vítima se encontrava na em uma cadeira, na companhia das duas testemunhas e com pelo menos quatro cortes, um na mão esquerda, um no antebraço direito e outros dois na altura do tórax. A vítima foi encaminhada por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Marechal Rondon, no município.



Suspeito pelo crime, um jovem de 23 anos, ainda não foi encontrado pela polícia. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1º Delegacia de Polícia Civil de Jardim.