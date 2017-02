Homem fica ferido após ser esfaqueado enquanto dormia

Homem de 33 anos ficou ferido após ser esfaqueado no pescoço na madrugada desta sexta-feira (17). Cícero da Silva, que é morador de rua, dormia próximo a um supermercado no Centro de Chapadão do Sul, sul de Mato Grosso do Sul, quando foi atingido.

Segundo boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h30, e o autor teria chego ao local em um triciclo roubado. O suspeito também seria morador de rua e estava com a vítima momentos antes. Na região onde o crime aconteceu é comum a aglomeração de moradores de rua.

Vítima foi socorrida com um corte no pescoço e encaminhada para o hospital municipal da cidade. O dono do triciclo roubado relatou que a ideia do suspeito também era assaltar um loja de celulares na região. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.