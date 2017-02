Homem enfia mangueira de alta pressão no ânus de adolescente

Deurico/Capital News O adolescente segue internado na Santa Casa

Um adolescente, de 17 anos, foi internado após ter uma mangueira de alta pressão enfiada no ânus. O caso aconteceu na sexta-feira (3), por volta das 10h e registrado por lesão corporal da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), do bairro Piratininga.



O responsável seria o chefe do menino e a polícia não divulgou nomes até o momento. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o adolescente foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e como o caso era grave encaminhado em seguida para a Santa Casa.



A vítima ficou na área vermelha do hospital, onde ficam os pacientes mais graves. Ele passou por uma cirurgia e colocou um dreno no abdômen, podendo perder 20 centímetros do intestino. O adolescente segue na enfermaria em observação. Ainda de acordo com a assessoria, não há novidades até o momento.