Homem é sequestrado e tem carro roubado em Campo Grande

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac

Um homem, de 51 anos, foi sequestrado, ficou 8h com os bandidos e teve o veículo roubado. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (4), no Centro de Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava descendo do carro na praça Aquidauana quando foi abordado por um rapaz que parecia adolescente. Armado, anunciou o sequestro e fez a vítima dirigir até a saída para São Paulo.



A vítima era ameaçada e o condutor foi obrigado a parar o carro para que mais um homem entrasse. Com isso o motorista passou para o banco de trás, teve os braços amarrados e ficou com a cabeça abaixada. E uma estrada que dá acesso ao Presídio da Gameleira, o homem desceu com um ladrão e o outro fugiu com o carro.



O homem sofria ameaças de morte caso o carro não conseguisse entrar no Paraguai. Quando a noite chegou, o ladrão deixou o cativeiro e mandou a vítima o seguir. Os dois andaram sentido a BR-163 e lá uma mulher ofereceu carona, ainda não se sabe se a mulher tem envolvimento.



Os dois foram levados para o bairro Dom Antônio Barbosa, a vítima foi libberada na rua Manoel Barbosa. A vítima procurou ajuda nas casas e a Polícia Militar foi acionada. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga como sequestro e roubo de veículo.