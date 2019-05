Homem é preso tentado traficar drogas dentro de botijões de gás

Divulgação/PRF Droga estava escondida dentro de oito botijões de gás na carroceria do caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quarta-feira (1º) um homem de 37 anos tentando transportar tabletes de maconha dentro de botijões de gás na rodovia BR-463, região de Ponta Porã.



Segundo informações da PRF, uma equipe abordou um caminhão M. Benz/Atego, com placas de Campo Grande, conduzido pelo homem citado, e este apresentou nervosismo. Os policiais também notaram o forte cheiro de maconha vindo dos botijões e solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros para abertura dos mesmos.



No interior de oito botijões foram encontrados diversos tabletes de maconha que pesaram 252 kg. O motorista confirmou o tráfico e disse ter pego a droga em Ponta Porã para levar até Bataguassu onde receberia R$ 6 mil pelo serviço.



O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o caminhão e o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.