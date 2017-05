Homem é preso por tráfico de drogas na rodoviária de Campo Grande

Um rapaz de 25 anos, identificado como Jonatas da Silva Ramos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (9), na rodoviária de Campo Grande. Jonatas disse que comprou a droga em Ponta Porã e tinha como destino a cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h30, os policiais faziam a fiscalização de rotina no bagageiro de um dos ônibus, quando identificaram uma mala com um forte odor de café e peso fora do comum. Os policiais verificaram a numeração da etiqueta e iniciou as busca entre os passageiros para identificar o proprietário da mala.



Ao ser identificado como o proprietário da mala, Jonatas afirmou que nela havia apenas roupas e então foi convidado a acompanhar a guarnição para verificação da bagagem, ao abrir a mala os policiais encontraram vários tabletes de substância análoga à maconha, que totalizaram mais de 14 quilos do entorpecente.



O rapaz foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento comunitário (Depac) do bairro Piratininga como tráfico de drogas.