Homem é preso por tirar fotos íntimas da filha e agredir genro

Um homem, de 52 anos, foi preso após agredir o genro, de 29 anos. Ele é suspeito de estupro e tirar fotos íntimas da própria filha. O caso aconteceu na noite de sábado (11), em Três Lagoas.



De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz tinha sido agredido pelo sogro. A vítima tinha ferimentos no braço e contou aos militares que teve uma briga com o homem de 52 anos, porque ele não aceitava o relacionamento do rapaz com a filha.



O genro do agressor ainda contou que um dos motivos da briga foi porque a namorada descobriu que o pai tirava fotos íntimas dela, quando estava distraída em casa, deitada no sofá.



A mulher e o namorado tiraram o celular do homem e o aparelho foi encaminhado para a delegacia. O homem foi preso por lesão corporal dolosa e já é investigado por estupro de vulnerável.