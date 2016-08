Homem é preso por furto após ter sido liberado de delegacia

Tamanho do texto

A Polícia Militar da Força Tática do 9° BPM prendeu um homem, de 20 anos, por furto momentos após ser liberado de delegacia. O caso aconteceu na quarta-feira (24), no bairro Carandá Bosque.



A equipe de serviço, fazia rondas pela rua Hiroshima, quando visualizou que havia uma escada no muro de uma casa, onde os cachorros latiam. Um homem com atitude suspeita estava com uma sacola em mãos, colocando pertences dentro. Ele afirmou que estava praticando um furto. O criminoso arrombou uma janela e tentou furtar pela porta dos fundos.



O autor havia sido encaminhado por outra guarnição do 9°BPM, da Base comunitária da Vila Margarida, no mesmo dia, pelo mesmo crime e após ser liberado da delegacia, a menos de dois quarteirões, praticou novamente o mesmo crime. O acusado foi novamente encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.