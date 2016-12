Homem é preso por estuprar adolescente de 15 anos

Tamanho do texto

Antonio Sampaio Guisso, de 43 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu na quarta-feira (21), às 13h15, o distrito do Panambi.



A Polícia Militar localizou o suspeito após a denúncia da adolescente que é vizinha dele. De acordo com o Dourados News, a jovem estava em casa quando o homem chegou e começou o assédio.



Ele a tocou em várias partes do corpo, quando a menina começou a gritar e o homem fugiu. A mãe chegou em casa e a levou para a delegacia. Antonio foi encaminhado para o 1° Distrito Policial e autuado em flagrante por estupro.