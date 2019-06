Homem é preso em Dourados com veículo roubado em MG

Divulgação/DOF Veículo foi roubado em abril na capital mineira e iria para Ponta Porã

Um homem de 40 anos foi preso por receptação na tarde de sexta-feira (31) na região de Dourados conduzindo um veículo roubado em Belo Horizonte (MG) e disse que foi contratado para seguir até Ponta Porã.



Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordou o VW Saveiro de cor branca e placas falsas de Morro do Pilar (MG) e durante checagem os agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram o registro de veículo objeto de crime cometido no dia 4 de abril na capital mineira.



Aos policiais, o condutor disse que deixou Contagem (MG), onde reside, para seguir até a fronteira com o Paraguai. As placas verdadeiras do Saveiro são do município de Contagem (MG).



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi autuado em flagrante por Receptação.