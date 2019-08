Homem é preso depois de matar colega de serviço

Divulgação/Polícia Civil Sig de Dourados

Acusado de matar Paulo César de Oliveira, 46 anos, a facadas e ainda passar com caminhão sobre o corpo da vítima, André Silva Reis, 34 anos, foi preso na segunda-feira (19) em Caarapó. O crime aconteceu no último dia 12 de agosto, em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo.



André e Paulo haviam tido uma discussão e teriam até se agredido, mas foram separados por colegas de trabalho. De acordo com o site Dourados News, cada um foi para o seu alojamento, quando mais tarde, às 19h50, viram André retornando ao dormitório a bordo do caminhão dizendo: “já acabei com aquele inseto”. Paulo foi esfaqueado e teve o corpo esmagado pelo caminhão. André fugiu para a cidade de Caarapó, onde já havia residido. Informações do caso foram repassadas ao Setor de Investigações Gerais (SIG), que com apoio de agentes da Polícia Civil da cidade conseguiram localizar e prender o autor.