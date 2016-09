Homem é preso com três toneladas de maconha escondida em mudança

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 163, na altura do km 454, no município de Campo Grande mais de 3 toneladas de maconha dentro de um veículo Volvo com placas de Mato Grosso na tarde desta quarta-feira (31).





Divulgação/PRF Maconha estava escondida no meio das mudanças

O motorista, um homem de 32 anos disse aos policiais que estava realizando uma mudança com destino a Mato Grosso, no entanto ao realizar fiscalização no interior do veículo os agentes identificaram um compensado de madeira e ao fundo os tabletes de maconha.



Segundo informações da PRF o motorista receberia R$ 6,5 mil para levar o caminhão carregado até a Bahia.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.