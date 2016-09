Homem é preso com drogas, dinheiro e armas em residência da Fronteira

Tamanho do texto

Um homem de 50 anos foi detido no final da manhã desta quarta-feira (14), por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), em Pedro Juan Caballero após ação realizada na residência do suspeito.





Segundo informações do site Dourados News, foi encontrado no interior da residência, que fica localizada na rua Ramón Gil Sánchez entre Arroyo Piky e Arroyo Piky Syry no bairro Maria Victoria, drogas, armas e dinheiro em espécie.



Ao todo foram apreendidos mais de 30 tabletes de uma substância semelhante a cocaína, que totalizou 32 quilos e armas de fogo, além de dinheiro sendo 7.500.000 guaranis e U$ 2,5 mil dólares, uma balança de precisão, moldes de metal e fitas de embalagem.



O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia local.