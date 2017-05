Homem é preso com cocaína e pasta base

PRE Homem contou aos policiais que receberia mil reais por cada tablete

Enquanto realizavam abordagens na religião de Ponta Porã, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), prendeu em flagrante um homem de 32 anos, na noite de quinta-feira (4). Dentro do carro, havia 10 tabletes de cocaína e 5 de pasta base.

De acordo com os policiais, o motorista do Hyundai i30, placas MIR5676, de Campo Grande,ficou inseguro ao responder as perguntas, e por isso foi realizada uma vistoria no veículo.



O suspeito que levaria a droga até a Capital e receberia mil reais por cada tablete. Segundo o site Ponta Porã informa , o homem foi autuado por tráfico de drogas e levado para a delegacia.