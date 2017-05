Homem é preso com arma e munições em Dourados

Tamanho do texto

U

Divulgação/Dourados News Além da arma, o rapaz tinha 37 munições

m homem armado acabou preso na noite desta quinta-feira (19) na região do Jardim Flórida II em Dourados. Além da arma, o rapaz identificado por Wagner Matos dos Santos, 34, tinha 37 munições.



Wagner é residente do bairro Panambi Vera e foi contido pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) após denúncia de populares que visualizaram a arma.



Com a chegada da GMD, o homem tentou fugir, mas foi contido a tempo e encaminhado ao 1º Distrito Policial por flagrante e porte de arma ilegal.