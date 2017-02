Homem é preso com 126 quilos de cocaína em Corumbá

A Polícia Federal de Corumbá apreendeu 126 quilos e 600 gramas de cocaína. O caso aconteceu no domingo (5), na Estrada Parque. Esta é a maior apreensão de cocaína em Mato Grosso do Sul este ano.



O homem, de 43 anos, foi preso acusado de drogas. A cocaína estava escondida em cinco bolsas em uma caminhonete. Além do condutor havia um adolescente de 15 anos, que foi liberado após ser ouvido.



O condutor confessou ter encomendado a droga na Bolívia para entregar na cidade goiana de Rio Verde. De acordo com o Diário Online, se condenado judicialmente pode pegar até 15 anos de prisão.