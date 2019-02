Homem é preso após esfaquear mulher grávida em posto de gasolina

Imagem ilustrativa Feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. Ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher

Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (13), por tentativa de feminicídio contra uma garota de programa, que estava grávida. Caso ocorreu em um posto de combustível, em Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Nova News, o homem foi detido no pelotão da Polícia Militar após chegar à unidade com as mãos e um canivete sujos de sangue. Naquele momento, os policiais foram informados que uma mulher havia dado entrada no hospital local com ferimentos a faca.

Os militares foram até a unidade de saúde, onde a vítima relatou que estava em um posto de combustíveis, onde faz ponto como garota de programa. Segundo ela, o agressor apareceu no local e após combinarem o valor do encontro, ambos fora para um local mais afastado.

Ela relatou que em dado momento, o autor começou a golpeá-la com várias facadas e, em seguida, fugiu. A médica plantonista informou que a mulher de 34 anos havia recebido quatro golpes, sendo um acima do olho esquerdo, um no seio esquerdo, um no braço e uma no abdômen.

De acordo com a polícia, a vítima está grávida, mas não foi possível precisar o tempo de gestação. O suspeito foi detido e informou que fez uso de entorpecentes antes do fato. Em revista pessoal, os militares encontraram com ele uma porção de maconha.

O homem foi autuado em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. A mulher segue hospitalizada.