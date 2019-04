Homem é morto com mais de 30 tiros na saída de motel

Porã News Motel fica localizado no lado paraguaio e a morte aconteceu do lado de dentro do local

Carlos Alberto Diaz Pereira, de 30 anos, foi executado na tarde desta segunda-feira em um motel em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, linha de fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. Ele estava no local com uma mulher, também de 30 anos, e foi surpreendido por pistoleiros que invadiram o estabelecimento e dispararam mais de 30 vezes.



De acordo com o site Porã News, a vítima, que estava em um VW-Golf, cor preta, com placas do Paraguai, ainda tentou correr por cerca de 50 metros quando viu a chegada dos assassinos em a bordo de um veículo de cor prata, mas foi alcançado e morto com oito disparos de pistola 9mm na região da cabeça.



Segundo as investigações, foram disparados aproximadamente 30 tiros no local. Ainda de acordo com o site, a mulher não foi atingida e foi encaminhada para a sede da Divisão de Homicídios a fim de prestar depoimento. Não há pistas dos autores.