Homem é morto com facada nas costas em bar

Um de 55 anos, identificado com Euclides Mendes, foi morto com uma facada nas costas, na noite desta sexta-feira (25), em um bar , localizado na avenida Presidente Vargas, na Vila Industrial, em Glória de Dourados.

De acordo com reportagem do Dourados News, as testemunhas, a vítima trocava as músicas em uma máquina do tipo Jukebox, quando foi atingido nas costas. Conforme o site, Euclides ainda tentou sair do estabelecimento mas caiu na calçada, a poucos metros da porta do bar.

O assassino fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. As Polícias Militar e Civil e uma ambulância da secretaria municipal de saúde atenderam a ocorrência, mas o homem morreu ainda no local.