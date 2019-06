Homem é morto com 20 facadas em frente a mãe

Aislan Nonato/Ifato Homem foi morto dentro do banheiro a facadas na noite desta quarta-feira

Anderson Martins dos Reis, de 33 anos, foi executado em frente a sua mãe na noite desta quarta-feira (12) com 20 facadas dentro de sua residência em Itaporã. A polícia prendeu quatro suspeitos e acredita que o crime tenha sido encomendado por uma facção criminosa de dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava sentado em frente à residência quando o grupo chegou em um veículo GM Corsa com a mãe de Anderson dentro. Um dos homens começou a disparar contra a vítima que correu e tentou se esconder no banheiro. Mas os criminosos invadiram o local e o executaram com 20 facadas que atingiram braço, peito, tórax e pescoço.

Durante a execução, segundo a polícia, a mãe da vítima impediu que os criminosos filmassem com aparelho celular. O delegado responsável pelas investigações, Gabriel Desterro, disse ao site Dourados News que “o ato de filmar, conforme o investigador, caracteriza julgamento no Tribunal do Crime” e por isso acredita que a morte seria um acerto de contas entre facções criminosas.

O grupo fugiu para Dourados, mas foi localizado horas depois em um trabalho em conjunto das polícias militar e civil na região do Jardim Santo André. Os quatro presos, de acordo com a polícia, tinham papel determinado no crime, sendo que um era o motorista, o outro o autor dos disparos com a arma de fogo, o outro autor das facadas e o último seria o responsável por arquitetar toda a morte como levantar o endereço da vítima, o melhor horário e a forma da morte, além de filmar todo o processo.