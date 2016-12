Homem é morto após ser espancado e deixado agonizando no chão

Um homem de 32 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (5) no Município de Brasilândia. Francisco Torales Monteiro, 32 anos, foi socorrido por populares, mas chegou sem vida ao hospital.

O homem que fez o socorro relatou a polícia que estava deitado, pronto para dormir, quando foi acordado por uma pessoa pedindo ajuda. Ele foi chamado porque tem uma caminhonete, onde a vítima poderia ser transportada.

A pessoa que solicitou socorro disse que a vítima estava agonizando no chão, sem conseguir responder a nenhuma pergunta. Este senhor disse aos policiais que Francisco foi agredido por outro homem , que bateu até que ele ficasse agonizando no chão e depois fugiu. Os médicos relataram que a vítima foi agredida com um “objeto contundente” na região da cabeça e já chegou morto no hospital.