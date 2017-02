Homem é morto a tiros em conveniência da Capital

Polícia Civil de Campo Grande investiga a morte de um homem ainda não identificado. Segundo boletim de ocorrência, crime aconteceu na noite de segunda-feira (13), por volta das 21h55, em frente a uma conveniência em Campo Grande.



Tiro acertou a vítima na testa. O proprietário do estabelecimento comercial localizado na rua Eva Peron, no bairro Jardim Monte Alegre, relatou que já havia fechado a conveniência quando ouviu barulho do disparo.



Ao sair de dentro do local, não avistou possíveis suspeitos, nem mesmo algum veículo passando, apenas o homem caído ao chão, próximo ao meio-fio.



Peritos da Polícia Civil estiveram no local para que as devidas providências fossem tomadas. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.