Homem é internado em estado grave após ser espancado com pedaço de concreto

Na noite desta segunda-feira (5) a polícia atendeu uma ocorrência de uma tentativa de homicídio em Dourados. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser encontrado caído em uma rua.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 21h um homem foi encontrado caído no chão com graves ferimentos na cabeça que podem ter sido causados por um pedaço de concreto que estava ao lado da vítima.



Já no hospital a vítima não soube informar que era o autor da agressão. A vítima também não foi identificada, pois não estava portando nenhum documento no momento da ação e nenhum familiar buscou pela vítima.