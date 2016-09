Homem é executado por pistoleiros em Ponta Porã

Tamanho do texto

Porã News Homem seguia de moto quando foi morto

José Aparecido Figueiredo, de 48 anos,foi assassinado por pistoleiros enquanto seguia em uma motocicleta. O caso aconteceu no domingo (25), em Ponta Porã.



De acordo com o site Porã News, mais de dez disparos atingiram o homem que morreu na hora. Os autores do ato estavam em um veículo tipo saveiro e fugiram. O caso ainda está sendo investigado pela Policia Civil. A perícia esteve no local para devidos levantamentos.