Homem é executado a tiros em Dourados

Cido Costa/Dourados Agora Homem foi morto em frente a residência na rua Francisco Vicente de Lima, antiga Projetada A

Mais uma execução foi registrada em Dourados. Na noite desta quarta-feira (5), Leandro Dantas de Lima, de 26 anos, foi atingido por pelo menos três tiros e acabou morrendo em frente a sua residência no bairro João Paulo II.



Testemunhas afirmaram que o a vítima estava em pé no local quando um homem passou disparando os tiros que acertaram o peito, braço e coxa. O autor teria fugido em um veículo e até o momento não foi localizado.



O crime, segundo testemunhas, poderia ter tomado proporções ainda maiores, já que no momento dos disparos havia grande fluxo de pessoas, principalmente estudantes que saíam da aula em escola próxima. Peritos fizeram o trabalhado e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue em investigação.