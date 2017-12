Homem é esfaqueado pelas costas e de tão bêbado nem explica o que aconteceu

Homem, de 34 anos, foi esfaqueado pelas costas na noite desta sexta-feira (29) e de tão bêbada que estava nem conseguiu explicar a policiais o que aconteceu. A tentativa de homicídio ocorreu em Mundo Novo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, como é de praxe, funcionários avisaram policiais militares sobre a chegada de um paciente com ferimento de faca, nas costas. Questionado sobre o que havia acontecido, o homem disse que havia sido esfaqueado na casa onde mora e apresentou várias versões sobre o fato. Porém, testemunhas disseram para militares que ele já chegou no imóvel com o ferimento. Ainda segundo as informações, a vítima estava embriagada.

O estado de saúde do homem não era grave, de acordo com a polícia, e ele permaneceria em observação no hospital da cidade, contudo familiares preferiram levá-lo para casa e assinaram um termo de responsabilidade.