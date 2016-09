Homem é encontrado sem vida em camelódromo em Nova Alvorada

Um homem de 41 anos foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1º) sem vida nas proximidades do camelódromo localizado na rua Francisca Stradiotti, no centro da cidade de Nova Alvora.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 8h uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o local após receber uma denuncia por telefone. No local foi encontrado o corpo da vítima sem vida e sem sinais de violência.



Ainda conforme informações, no dia anterior a vítima tinha sido atendido e medicado no hospital da cidade.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Nova Alvorada como morte a esclarecer.