Homem é encontrado morto embaixo da cama em Angélica

Polícia Civil de Angélica, cidade na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, investiga a causa da morte de Pedro Alecrim dos Santos, de 49 anos. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta terça-feira (10) na casa que ele alugava, no bairro Ouro Verde, pela proprietária do imóvel.



Segundo o site Plantão Angélica, por volta das 9h, a dona da residência esteve no local para averiguar o ambiente, como de costume, quando não foi atendida pelo inquilino. Ao entrar no imóvel a testemunha encontrou Pedro caído embaixo da cama.



Tudo indica que a vítima misturava bebidas alcoólicas com remédios que tomava devido AVC sofrido há dois anos. No local do crime não foram encontrados sinais de violência. O caso continua sendo investigado.