Homem é encontrado morto em terreno baldio com marcas de facadas pelo corpo

Márcio Rogério/Nova News Imagem ilustrativa (1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina)

Juvenal Florêncio de Carvalho, de 49 anos, foi encontrado morto a facadas na tarde desta quarta-feira (3), em Batayporã, município localizado na região do Vale do Ivinhema. O autor do crime, Jamilo Araújo dos Santos de 28 anos, foi preso em flagrante e irá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

A Polícia Civil irá investigar as circustâncias da morte.

Segundo o site Nova Notícias, moradores encontraram o corpo da vítim que estava apenas de cueca no terreno baldio nas proximidades do antigo balneário.

Ainda de acordo com a reportagem, a vítima morava numa residência proximo onde o corpo foi encontrado.