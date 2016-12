Homem é encontrado morto após ser medicado em posto de saúde

Deurico/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Um homem, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de casa após der medicado. A vítima reclamava de dores abdominais e foi encaminhado ao Centro Regional de Saúde (CRS). O caso aconteceu domingo (25), em Campo Grande.



Já no dia seguinte ele voltou ao posto e foi medicado novamente. Na sexta-feira (23) ele foi atendido na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Vila Almeida, recebeu atendimento e suspeitaram de cálculo renal.



De acordo com o boletim de ocorrência, no sábado (24) ele não participou da festa de Natal e reclamo de ansiedade. No domingo (25), o pai foi até o quarto do filho e o encontrou caído ao chão. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac) como morte a esclarecer.