Homem é detido após tentar esconder produtos de supermercado embaixo da roupa

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta terça-feira (30) após ser flagrado por câmeras de segurança escondendo produtos de um supermercado nas roupas em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 13h um vigilante do supermercado percebeu um movimento estranho de um homem em uma das gondolas do local.



Após observar a ação, o homem identificou que o suspeito estava colocando produtos dentro debaixo das roupas e depois disso o mesmo passou or um dos caixas sem realizar o pagamento dos produtos.



Um dos funcionários do estabelecimento abordou o homem. O suspeito então jogou um dos produtos no chão, mas permaneceu com outros na roupa. Devido essa atitude a polícia foi acionada e encaminhou o responsável para a delegacia.



O caso foi registrado como furto na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.