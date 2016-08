Homem é autuado por transportar 41 quilos de pescado

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria PMA Pescado apreendido

A Polícia Militar de Jardim foi acionada pela Polícia Rodoviária Federal após abordagem de um carro. Foram encontrados 41 quilos de pescado. O caso aconteceu no domingo (28).



Havia um exemplar da espécie dourado, com 48 centímetros, a medida permitida é de 65 centímetros. O pescado foi capturado no rio Miranda, em Jardim. De acordo com a assessoria, a cota de captura para cada pescador amador é de 10 quilos de pescado, mais um exemplar e cinco exemplares de piranha.



O infrator, de 51 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança.



A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado. O pescado e o veículo foram apreendidos.