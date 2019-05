Homem é autuado em R$ 5 mil por incêndio

Tamanho do texto

Um homem de 29 anos foi atuado pela Policia Militar Ambiental de Três Lagoas, após atear fogo em madeiras. O caso aconteceu na última terça-feira (28) na Rua Dom Bosco, após denúncias de moradores.

Os policiais chegaram no momento em que o autor provocava o incêndio nos resíduos na área do terreno, que gerou grande pluma de fumaça, a qual dispersa no ar, prejudicava toda a vizinhança. Os Policiais ordenaram ao infrator para conter o fogo. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5 mil.