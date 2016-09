Homem é atingido com tiros de arma de fogo em bairro da Capital

Na noite desta quarta-feira (7) um homem foi vítima de tiros com arma de fogo após desentendimento com suspeitos que após efetuarem a ação fugiram do local em uma motocicleta Falcon vermelha, em Campo Grande.



De acordo com o boletim policial, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Paschoal Garcia, no Jardim Campo Alto, por volta das 19h, porém ao chegar os agentes foram informados que a vítima havia sido encaminhada para a Santa Casa.



Diante dos fatos uma busca policial foi realizada na região, e próximo ao local do crime a moto foi encontrada em um bar. Após questionar a dona do estabelecimento a mesma disse que os suspeitos estavam no local. Os dois foram encaminhados para a delegacia, mas disseram não serem os autores e não saberem do paradeiro da arma utilizada.



Já a vítima permanece internada na Santa Casa devido aos tiros realizados com uma arma calibre 22.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da Vila Piratininga para que as devidas providências sejam tomadas.