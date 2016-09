Homem é atingido com golpes de faca enquanto fazia uso de bebida alcóolica

A Polícia Militar foi acionada na noite deste domingo (4) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Brasil no centro do Juti conforme informações do boletim de ocorrência.



A polícia se deslocou até o local após receber informações de que um homem havia levado duas facadas. Já no hospital recebendo os atendimentos médicos a vítima disse que estava na casa do suspeito fazendo uso de bebida alcóolica momento em que ao brincar com uma faca a vítima foi atingida com dois golpes.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Juti como homicídio simples na forma tentada.